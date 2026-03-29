addio alla nonnina di san severino

San Severino si congeda da Silvia Bisonni, conosciuta come la nonnina più anziana e apprezzata della città, deceduta all’età di 108 anni. La donna, vedova Piviero, era molto conosciuta tra i residenti. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione tra la comunità locale.

San Severino piange la scomparsa di Silvia Bisonni (nella foto), vedova Piviero, la nonnina più longeva e amata della città, aveva 108 anni. Simbolo di resilienza, memoria storica e vitalità, la sua morte lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuta e nell’intera cittadinanza che, solo pochi mesi fa, ne aveva festeggiato con orgoglio l’ultimo importante traguardo. Nata il 16 settembre 1917 a Gaglianvecchio, la signora Silvia ha attraversato un secolo di storia con una forza d’animo fuori dal comune. Per decenni stimata sarta, la sua vita è stata un intreccio di lavoro, dedizione alla famiglia e coraggio: durante i difficili anni della seconda Guerra Mondiale, non esitò ad attraversare le linee tedesche in sella alla sua bicicletta per procurarsi le stoffe necessarie al suo mestiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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