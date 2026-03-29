È venuto a mancare all'età di 56 anni Antonio Di Gioia, che aveva ricoperto il ruolo di presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della regione Puglia. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dall'ente di categoria. La notizia ha suscitato cordoglio tra i colleghi e i membri dell'ordine professionale.

E' morto a 56 anni Antonio Di Gioia, già presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia. A ricordarlo, in un commosso messaggio, le colleghe e i colleghi: “Antonio Di Gioia ha rappresentato con impegno e passione la professione di psicologo, contribuendo in maniera significativa al suo sviluppo e al suo riconoscimento istituzionale sul territorio regionale”. Una scomparsa che rappresenta, per l'Ordine, “una perdita importante per la nostra comunità professionale. Alla famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno condiviso con lui percorsi professionali e umani, giungano le più sentite condoglianze da parte del Consiglio dell’Ordine e di tutta la comunità delle psicologhe e degli psicologi pugliesi”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Addio ad Antonio Di Gioia: è stato presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia

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Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi partecipa con intenso dolore alla prematura scomparsa del dott. Antonio Di Gioia, già Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Puglia e figura centrale per l’intera comunità professionale. facebook.com/sh x.com