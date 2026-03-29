Il mondo della musica piange la scomparsa di Walter Savelli, noto come il pianista che ha collaborato con il cantante Claudio Baglioni. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni sui social network, dove molti utenti hanno condiviso messaggi di cordoglio e ricordi legati alla sua carriera. Savelli aveva lavorato con artisti italiani e aveva contribuito a numerosi progetti musicali, lasciando un segno nel panorama musicale.

Il mondo della musica è in lutto per la morte di Walter Savelli, storico pianista di Claudio Baglioni (insieme a Savelli nella foto) che per oltre trent’anni gli è stato al fianco plasmando capolavori – uno su tutti ‘ Mille giorni di te e di me ’ (l’intro al pianoforte era il suo) – che fanno parte di una stagione indimenticabile della musica italiana. Era nato a Firenze, il 14 novembre del 1948 ed è morto venerdì in città, aveva 77 anni. A darne notizia è stata la famiglia attraverso un post su Facebook. "Ciao a tutti, purtroppo oggi vi diamo la notizia che non avremmo mai voluto comunicare – scrivono Camilla, Linda, Simon e Patrizia – Walter se n’è andato, a causa delle complicazioni sopraggiunte dopo l’intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Walter Savelli, pianista di Baglioni. Cordoglio sui social dell’artista in poesia

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