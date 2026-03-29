Venerdì si è spento Guido Bonzagni, 86 anni, figura nota della città. La sua morte ha suscitato grande dolore tra i cittadini e le persone che lo conoscevano. Bonzagni era riconosciuto come una voce storica locale, e la notizia ha fatto rapidamente il giro dei mezzi di informazione e dei social network. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità.

E’ grande cordoglio per la scomparsa venerdì di Guido Bonzagni, 86 anni, una figura storica del centese non solo per i sui 40 anni come voce allo stadio facendo la cronaca delle partite della Centese ma anche nel carnevale, nel suo vestire i panni di Guercino e nel suo essere tra gli autori del calendario ‘Gente di Cento’. Sempre al suo fianco la moglie Giliola, in una vita che è stata segnata anche dal grande dolore, 10 anni fa, della perdita del figlio a soli 46 anni a Stoccolma dove viveva e co-fondatore degli Indians Cento. "E’ davvero difficile raccontare cosa abbia rappresentato Guido Bonzagni per me, per la Centese Calcio e per tutta... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Argomenti discussi: Addio a Guido Bonzagni, voce storica della città; Lutto nel mondo dello sport: è scomparso Guido Bonzagni, ‘voce’ storica della Centese.