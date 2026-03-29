Addio a Franco Tentorio il dolore di Bergamo Camera ardente a Palafrizzoni lunedì i funerali

È deceduto Franco Tentorio, figura politica di lunga data a Bergamo, con un’attività di quasi cinque decenni tra incarichi istituzionali e ruolo di professionista. La camera ardente è allestita a Palazzo Frizzoni, dove lunedì si terranno i funerali. Tentorio è stato sindaco dal 2009 al 2014 e vice sindaco dal 1999 al 2004, trascorrendo gran parte della sua vita nel municipio cittadino.

IL LUTTO. Già sindaco dal 2009 al 2014 e vice di Veneziani dal 1999 al 2004, ha passato 49 anni a Palazzo Frizzoni, una vita tra professione e politica. La camera ardente a Palazzo Frizzoni da domenica mattina, lunedì i funerali. Bergamo piange Franco Tentorio, aveva compiuto 81 anni a gennaio. Storico esponente della destra cittadina, prima nel Msi, poi in An e negli ultimi anni vicino a FdI; noto commercialista a Bergamo è stato colpito da un infarto poco dopo mezzogiorno di venerdì 27 marzo mentre era alla scrivania del suo studio di via Vigliani. E’ ricordato da alleati e avversari politici per umanità, correttezza e limpidezza d’animo. Uomo riservato, concreto, legatissimo alla sua città, univa fermezza di principi e una naturale capacità di relazione che gli ha guadagnato rispetto trasversale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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