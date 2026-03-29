Addio a Farinelli re del Belvedere | Il ristorante fu il ritrovo dei cantanti

Da ilrestodelcarlino.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 88 anni Fernando Farinelli, conosciuto come il re del Belvedere. Domani alle 15 si terrà nella chiesa di San Martino a Codigoro il funerale, seguito dalla cremazione al Giardino di Copparo. Farinelli è stato ricordato come il proprietario di un ristorante frequentato da molti cantanti, che lo consideravano un punto di ritrovo importante.

Si è spento 88 anni Fernando Farinelli e domani alle 15 nella chiesa di San Martino a Codigoro gli verrà dato l’ultimo saluto e la salma, conclusa la cerimonia funebre, proseguirà per il Giardino della Cremazione di Copparo. Con Farinelli se ne va uno dei grandi ristoratori di Codigoro, col suo ristorante " Belvedere " che si affacciava sul Po di Volano, attraeva proprio per la qualità dei piatti che serviva uomini di spettacolo come Dalla, i Nomadi, Ciccio e Franco, Renato Zero che seppur all’inizio della carriera non mancavano di fermarsi a pranzo o cena da Fernando. Una ristorazione fatta di cose genuine, carne, pesce, selvaggina, ma soprattutto i cappelletti, che preparava la moglie Giovanna in cucina, cibi buoni preparati a mano alla quale non volevano rinunciare anche commensali che provenivano da diverse parti d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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