Dopo una partita ricca di tensione e colpi di scena, la decisione finale si rivela azzeccata e regala alla concorrente calabrese uno dei premi più alti della stagione La concorrente, di professione parrucchiera, ha partecipato alla puntata insieme al fidanzato Kevin anche lui parrucchiere. I due hanno dato vita a una partita intensa, caratterizzata da momenti difficili e improvvisi ribaltamenti di fronte. Iside si è trovata a gestire una situazione poco favorevole, arrivando alla fase finale con un’offerta di 20mila euro e la presenza del temuto “pacco nero” ma nel momento chiave, ha deciso di rischiare accettando il cambio del pacco, una scelta coraggiosa che si è rivelata vincente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Ad Affari tuoi la fortuna bacia Reggio Calabria, la parrucchiera Iside vince 200mila euro

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