Un uomo di 70 anni, residente in provincia di Avellino, era accusato di aver prelevato acqua dal vicino senza autorizzazione. Il Tribunale ha deciso di ridimensionare il reato originariamente contestato, riconoscendo l’applicazione di una pena minima. La vicenda riguarda l’utilizzo illecito di risorse idriche e si è conclusa con una condanna di breve durata per il settantenne.

Un settantenne della provincia di Avellino era imputato per furto aggravato dal mezzo fraudolento (artt. 624 e 625 comma 1 n. 2 c.p.) per fatti risalenti al novembre 2022. Secondo l'accusa, l'uomo aveva collegato abusivamente un tubo al contatore dell'Alto Calore intestato al proprietario del fondo agricolo confinante, sito in Santa Paolina (AV), frazione Santa Lucia, prelevando acqua in quantità imprecisata per alimentare la propria rete idrica. Il meccanismo illecito faceva sì che i consumi venissero addebitati esclusivamente alla persona offesa, integrandosi così — nella prospettazione accusatoria — l'aggravante del mezzo fraudolento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Acqua rubata al vicino, il Tribunale derubrica il reato: condanna minima per 70enne irpino

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