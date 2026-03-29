Pedro Acosta ha richiesto a KTM di apportare modifiche alla moto RC16 per favorire il miglioramento delle prestazioni di Binder. La richiesta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modifiche specifiche o sui motivi alla base della richiesta. La decisione di apportare eventuali cambiamenti dipenderà dagli sviluppi successivi e dalla valutazione del team.

"> Pedro Acosta Consiglia KTM: Miglioramenti Necessari per l’RC16. Pedro Acosta ha recentemente condiviso alcune indicazioni con KTM riguardo le modifiche necessarie per ottimizzare la performance della RC16, affermando che è fondamentale permettere a Brad Binder di esprimere il proprio potenziale con la moto. Nei primi appuntamenti della stagione, KTM ha fatto affidamento in modo significativo su Acosta, soprattutto nelle gare di Thailandia e Brasile. Il giovane talento, classe 2002, ha iniziato il campionato in modo positivo, conquistando la vittoria nel Buriram Sprint e terminando secondo nel Gran Premio di Thailandia, posizionandosi al terzo posto della classifica generale con 42 punti dopo il Brasile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Acosta chiede a KTM di apportare modifiche per supportare il miglioramento di Binder.

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Tutto quello che riguarda Acosta chiede

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