Abbiamo analizzato l'audio di Santanché che gira sui social Se salto io saltano tutti | storia di un falso

Negli ultimi giorni sui social è circolato un audio attribuito a una politica, in cui si sente la frase

Abbiamo seguito le tracce di un audio che sta circolando in questi giorni sui social. È attribuito a Daniela Santanché e parla di camerati e ricatti. Per quanto improbabile, l'audio sta raccogliendo migliaia di visualizzazioni su tutte le piattaforme. Abbiamo analizzato la storia della sua diffusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Gerry Scotti risponde ai complottisti a La Ruota della Fortuna: “Sui social se ne dicono di tutti i colori”Gerry Scotti risponde ai complottisti durante La Ruota della Fortuna: "Sui social se ne dicono di tutti i colori".

Corona pubblica l’audio di Fanpage con Teresa Cilia, Rocco: “Abbiamo ricevuto pressioni per quella telefonata”Nella seconda puntata di 'Non è la Tv', la giornalista di Fanpage Stefania Rocco svela i retroscena della conversazione con Teresa Cilia finita nel...

Altri aggiornamenti su Abbiamo analizzato

Discussioni sull' argomento L'analisi (e la mappa) del voto, cosa abbiamo capito dai risultati del referendum sulla giustizia 2026; Trump e l'annuncio della Casa Bianca in un audio invertito: cosa dicono le foto pixellate dello staff; Bernardeschi, Zaniolo, Fagioli: Gattuso ha fatto bene a escluderli?; Lavezzi era del Genoa, il motivo per cui non l'abbiamo trattenuto. Il retroscena.

Quanto vale davvero il 2x1000 ai partiti politici Abbiamo analizzato i dati delle ultime dichiarazioni dei redditi: ecco chi incassa di più in Italia e quali sono i partiti più scelti dai genovesi - facebook.com facebook

A #PingPong il Presidente @Giov_Nazionale @FabioRoscani “Abbiamo analizzato anche noi questo dato che, comunque sia andata è positivo, perché la Gen Z, a differenza di altri appuntamenti elettorali, stavolta è andata a votare. Il fronte del NO non è mai x.com