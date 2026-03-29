In una serie di immagini e commenti, si evidenzia come alcuni esponenti della sinistra si presentino come follower piuttosto che come leader. Viene sottolineato che la responsabile dell’organizzazione deve chiarire le proprie posizioni invece di lamentarsi. Le foto di un noto attivista e le parole di un’altra figura politica mostrano chi effettivamente dirige le iniziative e le manifestazioni di estrema destra.

Guardatele foto del nostro Pasquale Carbone e leggete Francesca Musacchio. Non troverete solo le immagini e il racconto ragionato di una manifestazione di estremisti, ma avrete il quadro di chi guida davvero la sinistra. «Le primarie», non a caso, è il nostro titolo di oggi. Le primarie. Foto di Meloni a testa in giù e una ghigliottina al No Kings. In piazza le guide della sinistra Le "Vacanze romane" di Ilaria Salis Le proposte di Confedilizia al governo La nostra prima pagina #siamoinedicola #buongiorno #29marzo #iltempoquotidiano pic.twitter.comWt76lAwUN8 — IL TEMPO (@tempoweb) March 29, 2026 Credete che siano Schlein e Conte, Bonelli e Fratoianni, a dettare la linea? Macché: quelli sono follower più che leader, inseguono l'onda come surfisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A sinistra follower non leader. E la Salis deve spiegare non piagnucolare

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