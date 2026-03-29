Venerdì scorso a Sanremo, in piazza Nota di fronte al Museo Civico, si è svolta una grande infiorata realizzata da quaranta artigiani di Spello. L’evento si inserisce nella manifestazione Sanremo in Fiore 2026, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati. Gli infioratori hanno decorato la piazza con composizioni floreali di grande effetto, creando un momento di spettacolo pubblico.

SPELLO Quaranta infioratori di Spello protagonisti di una spettacolare infiorata realizzata, venerdì scorso in piazza Nota, davanti al Museo Civico a Sanremo, in occasione della manifestazione Sanremo in Fiore 2026. L’imponente opera floreale, di circa 60 metri quadrati, è stata concepita come una vera e propria pellicola cinematografica. Tra i protagonisti raffigurati, il maestro Beppe Vessicchio e volti iconici del piccolo schermo come Mike Bongiorno e Pippo Baudo, che hanno accompagnato intere generazioni. Dietro la bellezza dell’opera, un lavoro meticoloso e una lunga notte: oltre 14 ore di infioratura a terra, iniziate alle 3.30 del mattino e proseguite fino al tardo pomeriggio, sotto gli occhi curiosi e ammirati di cittadini e turisti accorsi per il festival dei fiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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