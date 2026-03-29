Lunedì 30 marzo si svolgerà la decima tappa dei “Canti di Passione - Ce Custi o Gaddho na Cantalisi” con due eventi serali a Carpignano Salentino e nella frazione di Serrano. La manifestazione prevede performance musicali e culturali in entrambe le località, coinvolgendo il pubblico in questa tradizione locale. Le iniziative sono inserite nel calendario degli eventi organizzati per questa edizione.

Prosegue la speciale rassegna dedicata ai canti popolari devozionali del periodo pasquale con un doppio appuntamento lunedì 30 marzo CARPIGNANO SALENTINO - Decimo appuntamento dei “Canti di Passione - Ce Custi o Gaddho na Cantalisi” previsto per lunedì 30 marzo, con due tappe serali a Carpignano Salentino e la sua frazione Serrano. Si inizia, alle 18, a Carpignano Salentino, presso la cripta di Santa Cristina con “Kantalìsomo - Le voci della Passione” a cura dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Alle ore 19:30, ci si sposta nella vicina Serrano, frazione di Carpignano Salentino dove, presso la chiesa di San Giorgio Martire, si esibiscono la Compagnia Arakne Mediterranea e Antonio Castrignanò e Luigi Marra con Giorgio Distante, Rocco Nigro e Giuseppe Spedicato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - A Carpignano Salentino e nella frazione di Serrano la decima tappa dei “Canti di passione”

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