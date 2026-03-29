L'edizione speciale in homevideo del film di Vincenzo Alfieri, dedicato all'omicidio di Willy Monteiro, è stata pubblicata da Eagle ed è composta da due dischi: un Blu-ray contenente il film e un DVD con 90 minuti di contenuti extra. La versione è stata realizzata per rendere omaggio alla pellicola e alla memoria di Willy.

Il film di Vincenzo Alfieri sull'omicidio di Willy Monteiro è arrivato in homevideo con una bella edizione targata Eagle a due dischi: un blu-ray per il film e un DVD i 90 minuti di extra. E c'è anche il poster. La tragica storia di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne di colore ucciso in un brutale pestaggio il 6 settembre 2020, è stata portata sul grande schermo da 40 Secondi, l'apprezzato film di Vincenzo Alfieri ispirato all'omonimo libro di Federica Angeli, che ha messo in scena una spirale di violenza e decisioni irrevocabili concentrate in pochi, fatali istanti. Fatto rarissimo, anche l'homevideo per l'occasione omaggia in un modo davvero speciale un prodotto del cinema italiano, che poi allo stesso tempo è anche un omaggio alla stessa vittima del tragico evento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 40 Secondi: ecco perchè l'edizione speciale homevideo è un doveroso omaggio al film e a Willy

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