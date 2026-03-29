31 marzo | il tuo prospetto pensionistico è qui ecco come leggerlo

Il 31 marzo rappresenta la data limite per l'invio del Prospetto delle prestazioni pensionistiche ai soci dei fondi pensione. Questa comunicazione fornisce dettagli sulle prestazioni future e le eventuali variazioni rispetto all’anno precedente. La mancata consegna entro questa data potrebbe comportare delle conseguenze per i soggetti interessati, in base alle normative vigenti.

Il 31 marzo scade la scadenza per l’invio del Prospetto delle prestazioni pensionistiche ai soci dei fondi pensione. Questo documento annuale funge da bussola finanziaria, offrendo una fotografia aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente sulla posizione individuale maturata. Non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di uno strumento di educazione finanziaria che permette di verificare versamenti, rendimenti e costi sostenuti. La lettura attenta di questo prospetto è fondamentale desidera pianificare il proprio futuro previdenziale con consapevolezza. La Scadenza Imminente e lo Standard Covip. Entro il prossimo 31 marzo i gestori devono inviare tale documento agli iscritti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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