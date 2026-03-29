20 km orari davanti alle scuole al vila la zona residenziale scolastica

A Bologna, nel quartiere Navile, si sta creando una nuova area dedicata alla sicurezza delle scuole. Nella zona residenziale scolastica, il limite di velocità sarà di 20 kmh, con l’obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli nelle vicinanze degli istituti scolastici. Questa iniziativa rappresenta il primo esempio di questo tipo nel quartiere, con l’intento di tutelare studenti e residenti.

A Bologna prende forma un nuovo modello di sicurezza urbana: nel quartiere Navile sarà realizzata la prima zona residenziale scolastica con limite di velocità a 20 kmh. L’intervento interesserà l’area del Parco Grosso e rappresenta un progetto pilota nell’ambito del programma europeo Reallocate. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati "Obiettivo primario la sicurezza degli studenti": scatta la 'zona scolastica' negli orari di entrata e di uscita dal plessoScatta la ‘zona scolastica’ nell’area circostante la scuola primaria ‘Gianni Rodari’ di Fiumicino, a Savignano sul Rubicone Scatta la ‘zona... Leggi anche: Arriva anche la prima zona a 20 km/h della città: ecco dove | FOTO Contenuti utili per approfondire orari davanti Discussioni sull' argomento Greggio vola a 242 chilometri orari, Origone tallona Billy: sabato a Vars la sfida decisiva per il titolo mondiale; Arriva anche la prima zona a 20 km/h della città: ecco dove | FOTO; percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; 130R e Megajoule: chi perde più velocità in km/h a Suzuka. DOMENICA DELLE PALME 29 marzo Orari delle Messe 8.30 (e non 8.45) 10.00 davanti le scuole per benedizione olivo e processione - facebook.com facebook