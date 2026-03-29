109 modelli documentali utili per DM 107 2025 per la gestione della procedura negoziata senza bando sul mepa mediante RDO evoluta

Il 2 aprile saranno resi accessibili 109 modelli documentali utili per la gestione della procedura negoziata senza bando sul MePA tramite RDO evoluta. I documenti saranno disponibili all’indirizzo dedicato e l’accesso è riservato agli abbonati a “Gestire la scuola”. La pubblicazione riguarda strumenti utili per le procedure amministrative in ambito scolastico.

I documenti saranno disponibili giorno 2 aprile a questo indirizzo – L’accesso è riservato agli abbonati a “Gestire la scuola“. Non sei abbonato, guarda tutti i vantaggi In arrivo giorno 2 aprile: Atti iniziali ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI RUP DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO FESR LABORATORI DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP DISSEMINAZIONE INIZIALE FESR LABORATORI PN 21 27 Incarichi. L'articolo 109 modelli documentali utili per DM 1072025, per la gestione della procedura negoziata senza bando sul mepa mediante RDO evoluta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati 6 modelli documentali utili per DM 107/2025 Laboratori professionalizzanti per la selezione di progettista e figure ATA di supporto al progettoIn arrivo giorno 2 aprile: DM 107-2025 – Decreto selezione progettista e ATA Privacy Dichiarazione assenza incompatibilità Avviso selezione... Depuratore di Naro, Aica avvia la procedura negoziataAica ha avviato la prima fase della procedura negoziata per l’intervento sul depuratore di Naro, segnando un passo decisivo verso la soluzione di un...