Zverev sconsolato Sinner | Hai giocato bene La risposta del tedesco dice tutto

Durante la semifinale del Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha concluso il match con un colpo vincente, urlando di gioia, dopo aver battuto Sascha Zverev. Zverev si è mostrato sconsolato e ha ascoltato le parole di complimenti di Sinner, che ha riconosciuto la sua buona prestazione. La partita si è conclusa con il punto decisivo, lasciando un ricordo forte nel pubblico presente.

Il match point e l'urlo con cui Jannik Sinner ha chiuso la semifinale del Masters 1000 di Miami contro Sascha Zverev. Arrivato a rete con una faccia sconsolata, di chi non sa più cosa fare, il tedesco, sconfitto per la settima volta di fila dall'italiano, viene rincuorato dal nostro: "Hai giocato bene". Zverev, sorridendo gli fa: "Non è stato abbastanza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zverev sconsolato, Sinner: "Hai giocato bene". La risposta del tedesco dice tutto Articoli correlati Sinner-Zverev a Indian Wells: il tedesco parte molto bene al servizio Live 1-2Splendida risposta di Jannik sul 30-15 sulla seconda di servizio, poi il vincente. Psicodramma Alcaraz all'Australian Open, vomita e perde il 3° set con Zverev. Le urla del tedesco | Poi Sinner-DjokovicDALLA NOSTRA INVIATAMELBOURNE - Il malore per il caldo, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz. ZVEREV parla dopo la sconfitta con Sinner: Al servizio è stato impressionante, per me è un incubo.. Contenuti utili per approfondire Zverev sconsolato Sinner in finale a Miami, Zverev battuto in due setJannik Sinner da record. Il campione italiano batte Alexander Zverev, senza perdere ancora un set, e raggiunge la finale del Masters 1000 di Miami. Il numero 2 al mondo si è imposto per 6-3 7-6 (4) su ... ansa.it Zverev c'è. Oggi è il giorno di Sinner, alle 20,30 con Auger-AliassimeZverev c'è. Oggi è il giorno di Sinner, alle 20,30 con Auger-Aliassime Il tedesco Zverev si impone in due set (6-3, 7-6) sullo statunitense Shelton. Oggi i due italiani: alle 14 Musetti con Fritz, poi ... rainews.it