zls e zone franche doganali a cassino il vertice federlazio per il rilancio delle pmi del basso lazio

A Cassino si è svolto un vertice tra rappresentanti di Federlazio per discutere delle strategie di rilancio delle piccole e medie imprese del Basso Lazio. Al centro dell'incontro sono stati affrontati temi come la Zona Logistica Semplificata e le Zone Franche Doganali, strumenti che potrebbero contribuire a migliorare la competitività delle aziende locali in un contesto economico globale in continua evoluzione.

Come rilanciare la competitività del Basso Lazio in uno scenario economico internazionale sempre più complesso? La risposta passa per la Zona Logistica Semplificata (ZLS) e l'istituzione delle Zone Franche Doganali (ZFD). È questo il cuore del convegno promosso da Federlazio, svoltosi questo pomeriggio a Cassino: un tavolo operativo che ha riunito esperti, imprese e rappresentanti istituzionali per tracciare la rotta dello sviluppo territoriale. Il vero punto di svolta emerso dal dibattito riguarda le Zone Franche Doganali (ZFD). L'obiettivo attuale è avviare una mappatura degli agglomerati industriali per definire i perimetri di queste aree speciali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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