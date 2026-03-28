Zitti zitti piano piano senza alcun riferimento al Barbiere di Rossini

Giovedì di questa settimana ha visto un evento che si farà ricordare nel prossimo futuro. È stato un giorno che, pur passando in modo discreto, avrà ripercussioni significative nel medio e lungo termine. La giornata si è svolta senza grandi annunci pubblici, ma con conseguenze che si faranno notare nel tempo.

Giovedì della settimana che volge al termine è stato un giorno che non passerà sotto silenzio anche nel periodo medio lungo. Di seguito quanto è accaduto. Zelensky, ormai Volodomyr d’Arabia, ha incontrato, a Gedda, quindi in trasferta, il Principe ereditario di quel paese, l’Arabia Saudita, dal nome di lunghezza chilometrica. Particolare importante, da citare in premessa, è che l’uomo di Kjev ha ricevuto l’ accoglienza dovuta a un Capo di Stato. Diversamente era successo all’incirca un anno fa nella sedicente civilissima Washington. In occasione dell’incontro sollecitato da Trump, Zelensky fu aggredito dal suo ospitante con una foga verbale di particolare potenza, non lontana dall’ ingiuria, tale da mandare a rotoli in breve tempo e con modalità da saloon Old West, ogni colloquio costruttivo, quindi con un nulla di fatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Zitti zittiPiazze vuote, aule universitarie silenziose, licei disokkupati, assemblee comunali indifferenti. Zitti e Boni | La lezione di Thiel sull’AnticristoBoni Castellane ci guida dentro il cuore filosofico delle conferenze di Thiel, smascherando la superficialità con cui è stato trattato il tema.