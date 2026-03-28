Yuki Tsunoda ha annunciato che assisterà dal paddock al Gran Premio del Giappone, evento che si svolgerà nel suo paese d’origine. Il pilota ha inoltre comunicato di avere piani di ritorno in Formula 1 nel 2027, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui contratti o sulle squadre coinvolte. La sua presenza in occasione dell’appuntamento giapponese ha alimentato le speculazioni riguardo a un possibile ritorno ufficiale nel circus.

"> Yuki Tsunoda osserverà dalla panchina il ritorno della Formula 1 nel suo paese d’origine in occasione del Gran Premio del Giappone, ma ci sono segnali incoraggianti che fanno pensare a una sua possibile rientro nel 2027. Assenza di piloti giapponesi a Suzuka. È la prima volta dal 2020 che non ci sarà nessun pilota giapponese a Suzuka. Quell’anno avvenne il debutto di Tsunoda, e quattro anni dopo, lui è fuori dal circuito. Ironia della sorte, è stato proprio in questo stesso Gran Premio l’anno scorso che Tsunoda ha fatto il suo clamoroso passaggio al team Red Bull. Ripensando agli sviluppi della sua carriera, si può dire che rimanere con la scuderia Racing Bulls sarebbe potuto essere la scelta migliore per la sua carriera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Yuki Tsunoda pianifica il suo ritorno in F1 nel 2027: ecco i dettagli.

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