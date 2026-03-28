Xlam Dolomiti cresce | dall' Italia fino all' Australia

La società specializzata in edilizia in legno amplia il proprio raggio d’azione, coinvolgendo progetti in Italia e in Australia. Tra le realizzazioni più significative ci sono un edificio di social housing a Rovereto, considerato il più alto in Italia con nove piani e 29 metri di altezza, i campus universitari di Melbourne e il rifacimento di yacht presso un cantiere navale.

La social housing di Rovereto (l'edificio in legno più alto d'Italia: 9 piani per 29 metri di altezza), i campus universitari della Monash University e della La Trobe University di Melbourne, il refitting degli yacht al cantiere Rossini di Pesaro. E, ancora, passerelle sopraelevate, resort turistici, complessi industriali, abitazioni private e, sì, anche chiese. Opere diverse per funzione e distribuzione geografica, ma accomunate da un elemento: sono tutte realizzazioni altamente innovative, progettate e costruite in legno da XLam Dolomiti, realtà di eccellenza con base in Trentino, a Castelnuovo, in provincia di Trento. Fondata nel 2012 dai fratelli Domiziano, Sergio e Franco Paterno, l'azienda è oggi un punto di riferimento a livello internazionale per i suoi pannelli in Xlam. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Xlam Dolomiti cresce: dall'Italia fino all'Australia Articoli correlati Leggi anche: Messina chiude il risiko: Intesa cresce fuori dall’Italia Leggi anche: Tutto è iniziato dall'Australia un paio di mesi fa e il trend si sta diffondendo anche in Europa. E in Italia a che punto siamo?