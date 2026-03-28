Wizz Air espande Napoli | +121% di crescita a Capodichino e voli a partire da 14 euro

Wizz Air ha annunciato un aumento significativo delle operazioni all'aeroporto di Napoli Capodichino, con una crescita del 121% nel numero di voli rispetto all'anno precedente. La compagnia offre ora voli a partire da 14 euro, ampliando le destinazioni e le frequenze disponibili dalla città campana. Questa espansione riguarda sia nuove rotte che un maggior numero di voli sulle tratte esistenti.

"> Wizz Air Espande Le Sue Rotte a Napoli: Un’Occasione da Non Perdere. Wizz Air, la compagnia aerea in forte crescita e seconda in Italia per quota di mercato, ha annunciato una significativa espansione della sua operatività presso l’aeroporto di Napoli Capodichino. Dopo aver registrato risultati record, Wizz Air punta su una crescita della capacità senza precedenti per la stagione estiva del 2026, confermando il suo impegno verso il territorio partenopeo e il Sud Italia. Crescita Straordinaria della Capacità di Wizz Air a Napoli. Wizz Air prevede una crescita della capacità del 73% rispetto all’anno precedente, con un impressionante balzo del 121% per la stagione estiva 2026. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Wizz Air espande Napoli: +121% di crescita a Capodichino e voli a partire da 14 euro. Articoli correlati Ryanair espande voli da Malta Air: ritardi aerei a rischio, il traffico aereo un nodo cruciale per la crescita.Ryanair punta a rafforzare la sua presenza in Europa con nuove rotte da Göteborg, Newcastle, Palma e Tirana e un ampliamento dei voli operati dalla... Wizz Air lancia nuove rotte: voli diretti da Napoli a Malpensa, Venezia e Maiorca.Wizz Air lancia nuove rotte: voli diretti da Napoli a Malpensa, Venezia e Maiorca. Una raccolta di contenuti su Wizz Air espande Napoli 121 di crescita... Temi più discussi: Wizz Air a Napoli aumenta la capacita’ del 121% con piu’ rotte; Wizz Air apre 5 nuove rotte; Wizz Air : 17esimo aereo a Roma da ottobre; Wizz Air apre nuove rotte aeree: voli da Napoli a Malpensa, Veneza e Maiorca. Wizz Air investe su Napoli Capodichino. Da 880 mila a 1,5 milioni di postiWizz Air investe su Napoli Capodichino. Da 880 mila a 1,5 milioni di posti nel 2026 In particolare, durante la stagione estiva, ... travelquotidiano.com Napoli accelera con Wizz Air: nella base di Capodichino una crescita record +121%La collaborazione con GESAC continua a spingere le operazioni della compagnia nel capoluogo napoletano: nuova stagione estiva con un incremento massiccio ... napolivillage.com Wizz Air a Napoli aumenta la capacita’ del 121% con piu’ rotte NAPOLI ACCELERA CON WIZZ AIR: NELLA BASE DI CAPODICHINO UNA CRESCITA RECORD DELLA CAPACITÀ (+121%) E NUOVE ROTTE La collaborazione con GESAC continua a spinger - facebook.com facebook