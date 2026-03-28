Adam Wharton, centrocampista inglese di origini, si sta preparando a lasciare il club di appartenenza per trasferirsi in una squadra che partecipa alla Champions League. La sua decisione arriva in un momento di cambiamenti nel club e segue le trattative con diverse società europee. La possibile cessione apre nuove opportunità per il giocatore e per il club stesso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Adam Wharton, giovane talento inglese di origini, sta per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera. Secondo quanto riportato da The Sun, il calciatore sarebbe pronto a lasciare il Crystal Palace per cercare opportunità che possano portarlo a competere in Champions League. La voglia di crescere e migliorarsi lo spinge a esplorare nuove strade nel panorama calcistico, con il desiderio di mettersi alla prova ai massimi livelli. Wharton ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Crystal Palace, dimostrando fin da subito qualità notevoli e una grande dedizione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Wharton si prepara all’uscita dal Palace puntando alla Champions League.

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