Weekly Beasts

Nel nuovo numero di Weekly Beasts, vengono presentati vari animali: una rana nascosta tra le felci, un leontocebo rosalia e un corvo che raccoglie il pelo dal dorso di un altro animale. La rivista illustra le caratteristiche e le abitudini di questi esemplari, offrendo immagini e descrizioni dettagliate di ogni specie. Non sono riportati riferimenti a studi o eventi specifici relativi a questi animali.

Lunedì a Timmendorfer Strand, una località balneare tedesca sul mar Baltico, si è spiaggiata una megattera di dieci metri. Nel corso della settimana ci sono stati diversi tentativi per liberarla, come si vede in una delle fotografie a seguire, che mostra il biologo e attivista per i diritti degli animali Robert Marc Lehmann tentare di farla andare al largo mentre la megattera emette un getto d’acqua. Le squadre di soccorso sono infine riuscite a liberarla, ma i problemi per la megattera non sono ancora finiti, dato che è gravemente malata. Ci sono anche una volpe artica in Canada, un corvo che raccoglie pelo per il suo nido dal dorso di un cavallo e alcuni cani con le lavoratrici di un centro per la toelettatura, al riparo in un rifugio antiaereo a Ramat Gan, in Israele. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Weekly Beasts New Game Plus Changes Everything For The Beast