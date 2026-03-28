Weekend Palme | neve a 500m e piogge al Centro-Sud

Da ameve.eu 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana delle Palme è caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con nevicate a quote di circa 500 metri e piogge che interessano le regioni del Centro-Sud. Le temperature risultano in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, contribuendo a un quadro climatico variabile e caratterizzato da diverse forme di maltempo.

Il weekend delle Palme si presenta con cieli instabili e temperature in calo, confermando che il maltempo non è ancora alle spalle. Sabato 28 marzo porterà piogge concentrate sul versante adriatico del Centro e nel Sud, con nevicate previste fino a quote basse tra i 500 e gli 800 metri. La situazione meteorologica rimane complessa a causa di un vortice balcanico che continua a spingere aria fredda verso lo Stivale. Domenica 29 marzo vedrà condizioni prevalentemente nuvolose su tutto il territorio nazionale, con precipitazioni possibili sulla Sicilia e nella parte sud-occidentale della Sardegna. Le previsioni indicano inoltre che, a partire dalla settimana successiva, il quadro meteo subirà un nuovo peggioramento significativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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