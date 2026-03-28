Weekend di bel tempo | condizioni stabili anche per l’inizio di settimana

Durante il fine settimana il cielo è rimasto generalmente sereno, con condizioni atmosferiche stabili che si sono protratte anche all’inizio della settimana. Le regioni del centro e del sud della penisola hanno continuato a essere influenzate dall’instabilità atmosferica generata dal ciclone Deborah, attivo in territorio ellenico.

Le aree centro meridionali della nostra penisola, risentono ancora dell’instabilità dovuta al ciclone Deborah, presente in territorio ellenico. Nevicate lungo la dorsale appenninica centro meridionale e ventilazione sostenuta saranno gli effetti. Correnti stabili settentrionali garantiranno cieli perlopiù sereni, a tratti con transito di innocua nuvolosità medio-alta, su tutta la regione con nuvolosità più consistente relegata lungo i rilievi alpini di confine. Temperature minime in calo saranno responsabili di locali gelate sulle aree di pianura, e massime in graduale aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Anticiclone fino al weekend e inizio prossima settimana, ma tempo non sempre soleggiatoBRINDISI - L’anticiclone continua a dominare la scena sull’Europa centro-meridionale e interessa anche la Puglia, doveprosegue la fase di tempo... Meteo Puglia: anticiclone fino al weekend e inizio prossima settimana, ma tempo non sempre soleggiatoPoche novità sono attese fino alla fine della settimana: le condizioni resteranno anticicloniche e stabili, ma il sole troverà progressivamente meno... How to Achieve Wealth | Secrets of the Top 1% in 64 Minutes Contenuti e approfondimenti su Weekend di bel tempo condizioni stabili... Temi più discussi: Irrompre il freddo ma nel weekend dell'ora legale cambia ancora tutto; Ancora vento forte fino a venerdì pomeriggio, poi un weekend di bel tempo; Previsioni meteo per il weekend: bel tempo, temperature in calo; Weekend di bel tempo: condizioni stabili anche per l’inizio di settimana. Ancora vento forte fino a venerdì pomeriggio, poi un weekend di bel tempoScaduta l'allerta e dopo i danni di ieri, ventilazione in progressiva attenuazione. Il cielo resterà sereno per tutto il fine settimana. Temperature in rialzo ... leccotoday.it Previsioni meteo per il weekend: bel tempo, temperature in caloCieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo ... pisatoday.it KUMHO FIA TCR WORLD TOUR 2026: PRIMA TAPPA L’8 MAGGIO A MISANO Un altro appuntamento di prestigio si aggiunge al calendario 2026 del Misano World Circuit: dall’8 al 10 maggio, contestualmente all’ACI Misano Racing Weekend, andrà in scena - facebook.com facebook