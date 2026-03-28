Nel fine settimana del 28 e 29 marzo a Firenze e in Toscana si svolgono diverse manifestazioni e iniziative. Tra gli eventi principali ci sono una mezza maratona, spettacoli teatrali, concerti e rassegne culturali. Si tengono anche spettacoli musicali, tra cui un concerto al Maggio e un omaggio a un noto attore nel teatro Puccini. Inoltre, si svolgono eventi tradizionali come il Carnevale medievale nel comune di San Casciano.

FIRENZE – Non pochi gli eventi dell’ultimo fine settimana di marzo 2026a Firenze e in Toscana. Domenica 29 torna la Half Marathon Firenze, con partenza alle 9 dal lungarno della Zecca (alle 9) e arrivo in piazza Santa Croce. Fino alle 8 il servizio di Autolinee Toscane, che è mobility partner dell’evento, sarà regolare, poi fino alle 13 ci saranno deviazioni temporanee sulle linee che interessano o incrociano il percorso della gara e dalle 8.30 divieti di transito sul percorso: lungarno della Zecca Vecchia, lungarno Pecori Giraldi, Ponte a San Niccolò, piazza Ferrucci, lungarno Cellini, piazza Poggi, lungarno Serristori, Ponte alle Grazie,... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Week end 28-29 marzo a Firenze e in Toscana: Half Marathon, spettacoli, eventi

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