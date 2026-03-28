Oggi si è svolta ad Arezzo la quarta edizione di ArezzoGravel, un evento cicloturistico non competitivo rivolto a chi ama la bici gravel e mountain bike. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno percorso diverse strade della zona, con volti e paesaggi catturati in fotografie. L’evento ha visto la presenza di appassionati provenienti da diverse regioni.

Contratto Enti Locali: arriva l’aumento. 26 euro! Ora sì che si fa la vita da signori (forse) Pedala, pedala. ma la paga un s’alza: i riders aretini sbottano in piazza! Si è svolta oggi la quarta edizione di ArezzoGravel, l’evento cicloturistico non competitivo dedicato agli appassionati di bici gravel e mountain bike. Un’esperienza unica attraverso le strade bianche, i sentieri e i paesaggi della provincia di Arezzo, con quattro percorsi pensati per valorizzare il territorio e offrire una giornata all’insegna dello sport, della scoperta e della convivialità. Questa galleria fotografica raccontaalcuni momenti dell’evento, tra emozioni, fatica, sorrisi e libertà. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Volti, strade e libertà: ArezzoGravel 2026 in Foto

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