Volkswagen in crisi pronta a convertirsi alla produzione militare

Volkswagen sta considerando una trasformazione della propria attività, con l’obiettivo di entrare nel settore della produzione militare. Secondo fonti, ci sono trattative in corso con diverse aziende del settore difesa, tra cui una società israeliana specializzata in tecnologia militare. La notizia arriva in un momento di difficoltà per il gruppo automobilistico, che sta esplorando nuove strade per affrontare la crisi finanziaria.

Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del gruppo, Oliver Blume, intervenendo a un evento organizzato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” a Francoforte. L’Ad ha spiegato che “siamo in contatto con diverse aziende della difesa” e che questa opzione “potrebbe essere una soluzione anche per Osnabrueck”, città sede di una delle principali fabbriche. Le dichiarazioni sono state riprese dall’emittente “Al Arabiya”. Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico “Financial Times”, Volkswagen sarebbe in trattative con Rafael per convertire parte della produzione verso componenti destinati al sistema di difesa aerea “Iron Dome”.tgcom24. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Volkswagen in crisi, pronta a convertirsi alla produzione militare Articoli correlati Volkswagen-Gotion annuncia: le batterie allo stato solido in produzione entro il 2026Gotion, società cinese partecipata da Volkswagen tramite una quota del 25%, ha recentemente comunicato agli investitori sviluppi positivi in merito... Leggi anche: Volkswagen pronta a tagliare 50mila posti, l’utile netto dimezzato a 6,9 miliardi Tutto quello che riguarda Volkswagen in crisi pronta a... Discussioni sull' argomento Dal Maggiolino all'Iron Dome: la Volkswagen pronta a convertirsi al militare; Volkswagen pronta a produrre sistemi per missili nella fabbrica di Osnabruck. I dialoghi con l'azienda dell'Iron Dome israeliana; La Volkswagen alle armi, pronta a riconvertire fabbriche; Il colosso tedesco cola a picco, crisi nera e fatturati in rosso: gli operai già tremano. Volkswagen acciaccata da una forte crisi economica produrrà sistemi per missili per l’israeliana Rafael?Volkswagen che si appresta a tagliare non meno di 50mila lavoratori starebbe trattando con la società controllata dallo Stato israeliano ... startupitalia.eu Volkswagen smette di fare auto e inizia a produrre armi israeliane. Non è uno scenario ipotetico: è quanto emerge dalle trattative in corso tra il colosso di Wolfsburg e Rafael Advanced Defense Systems, il gruppo che produce l’Iron Dome. Il piano prevede di c - facebook.com facebook Un vizio alle batterie delle auto elettriche costringe #Volkswagen ad avviare una massiccia campagna di richiamo per oltre 90mila veicoli. Tutto questo mentre il costruttore di Wolfsburg affronta una crisi che non ha precedenti. x.com