Vittorio Feltri | Il mio amico Franco Tentorio perderlo è una stretta al cuore

Vittorio Feltri ha espresso il suo dolore per la scomparsa dell’amico Franco Tentorio, affermando di aver provato un groppo in gola alla notizia. Il giornalista ha commentato pubblicamente la perdita, ricordando il rapporto con l’ex sindaco e condividendo il suo senso di tristezza. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo della politica e dell’informazione, con molti che hanno espresso cordoglio.

“Mi è venuto un groppo in gola quando l’ho saputo”. Il direttore Vittorio Feltri non nasconde il suo dolore per la perdita dell’amico Franco Tentorio. “Sono rimasto sgomento perché non me lo aspettavo. Ci conoscevamo da parecchi anni. Quando muore un amico senti una stretta al cuore, se ne è andato anche Savoldi. Sono lutti che mi toccano, che mi fanno stare male”. La pausa dietro una boccata di sigaretta. Poi riprende. “Con Franco ci conoscevamo personalmente, eravamo amici, anche se non ci vedevamo tutti i giorni. Il fatto che non ci sia più è una perdita per la politica, ma soprattutto per noi cittadini. Era simpatico a tutti, una persona deliziosa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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