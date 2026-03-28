Visite di Aiga nelle carceri prima di Pasqua | una delegazione anche a Brindisi

Prima di Pasqua, una delegazione dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati ha effettuato visite nelle carceri di diverse località, tra cui anche quella nel Brindisino. L’obiettivo delle visite è stato quello di monitorare le condizioni delle strutture penitenziarie e seguire le attività di supporto ai detenuti. La presenza dell’associazione si inserisce nelle iniziative di attenzione al sistema penitenziario già avviate in altre zone del paese.

I giovani avvocati ricordano come la casa circondariale operi con un organico significativamente inferiore rispetto a quello previsto, ma nonostante i problemi, sono varie le attività svolte all'interno della struttura BRINDISI - Anche nel Brindisino prosegue l'impegno dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) sul tema del sistema penitenziario. Nell'ambito delle attività promosse dall'Osservatorio Nazionale Carceri (Onac), ieri (venerdì 27 marzo 2026) si è svolta una visita presso la casa circondariale di via Appia, con l'obiettivo di favorire una conoscenza diretta delle realtà detentive e contribuire al miglioramento del sistema. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Visite di Aiga nelle carceri prima di Pasqua: una delegazione anche a Brindisi Articoli correlati Visite: delegazione pisana nelle città gemellate di Gerico e AccoPisa, 19 febbraio 2026 – Nel corso dello scorso fine settimana, una delegazione del Comune di Pisa, composta dall’Assessore alla Scuola e ai... Anni di latitanza e una lunga parentesi nelle carceri turche, il riminese Camporesi rientra in ItaliaE' atteso nelle prossime ore in Italia, Luciano Camporesi, 50enne, orginario del riminese, coinvolto nell’inchiesta antimafia ’Pollino’. Una raccolta di contenuti su Visite di Aiga nelle carceri prima di... Temi più discussi: Barletta, AIGA in visita alla casa circondariale: un impegno concreto per i diritti dei detenuti; AIGA visita la Casa Circondariale di Castrovillari: istruzione e lavoro come strumenti di riscatto; L’Aiga Benevento in visita all’IPM di Nisida; AIGA Avellino dà voce alle riforme sull'Esame di Stato Forense. Giovani avvocati in visita al carcere di Vibo: tra criticità e progetti di reinserimentoLa delegazione AIGA ha incontrato la direzione della Casa Circondariale nell’ambito del monitoraggio nazionale degli istituti penitenziari ... zoom24.it Giovani avvocati in visita al carcere di Vibo: focus su condizioni, carenze e percorsi per il reinserimento socialeIncontro tra rappresentanti della sezione vibonese dell’associazione italiana e vertici dell’istituto. Prevista una relazione che confluirà nel monitoraggio nazionale sul sistema penitenziario ... ilvibonese.it AIGA Firenze,AAEV- associazione avvocati di Empoli e Valdelsa, Camera Minorile Firenze e Associazione Progress sono lieti di invitarvi ad un appuntamento speciale. Giovedì 26 marzo 2026, alle ore 18:30, presso Il Conventino Caffè Letterario – Via Giano d - facebook.com facebook