Virginie Despentes possiamo sempre sottrarci quando il potere è indiscutibile

Virginie Despentes ha affermato che è possibile sottrarsi quando il potere è indiscutibile. Ha anche condiviso che, secondo lei, è importante trasmettere ai quindicenni che le cose possono cambiare, anche rapidamente. La scrittrice ha espresso la sua opinione su come affrontare le dinamiche di potere e il mutamento nelle giovani generazioni.

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