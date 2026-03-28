Venerdì sera, intorno alle 20, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto sulla Statale nei pressi del Camping Park Garda di Limone. L'impatto è stato violento e ha causato il trasporto del motociclista al pronto soccorso dell'ospedale civile di Brescia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e le cure del caso.

Violento impatto tra auto e moto all'altezza del Camping Park Garda di Limone. È successo venerdì sera, intorno alle 20.20, lungo la SS45bis Gardesana, nel tratto che prende il nome di via 4 Novembre. La collisione ha coinvolto un'auto e una moto, e a riportare le conseguenze più gravi è stato il centauro, sbalzato sull'asfalto a seguito dell'urto. Dopo l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti i volontari del Gruppo Volontari del Garda di Salò, che hanno prestato i primi soccorsi al motociclista. Vista la criticità della situazione, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato il biker all'ospedale Civile di Brescia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Violento scontro tra auto e moto sulla Statale: biker trasportato al Civile di Brescia

Articoli correlati

Scontro tra auto e moto: biker in ospedaleMomenti di paura nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, quando intorno alle 16 un motociclista 59enne è rimasto coinvolto in un brutto incidente a...

Incidente a Cefalù, scontro sulla statale tra auto e moto: morto un ragazzo di 17 anniUn ragazzo di 17 anni è morto questo pomeriggio in un incidente sulla statale 113 a Cefalù.

Altri aggiornamenti su Violento scontro tra auto e moto sulla...

Temi più discussi: Violento scontro tra camion: autista trasportato in elicottero al Civile; Violento incidente frontale sulla Sp237 a Montichiari: due feriti gravi e traffico in tilt; Auto invade la corsia in curva, poi il frontale con una Porsche: code e feriti; Morto in un inferno di lamiere sulla A4: la vittima è un giovane di 36 anni.

Scontro frontale sulla Statale: tre feriti, due in condizioni gravissimeScontro frontale tra due auto lungo la SS42 a Darfo Boario Terme. L’incidente si è verificato questa mattinata, poco dopo le 9.20, e ha provocato tre feriti, ... elivebrescia.tv

Violento frontale tra due auto a Darfo Boario Terme nel Bresciano: coppia elitrasportata in ospedaleUna donna di 32 anni e un uomo di 44 - a bordo della stessa auto - sono stati elitrasportati in ospedale, rispettivamente a Brescia e a Bergamo ... fanpage.it

Portato d'urgenza al Civile di Brescia - facebook.com facebook