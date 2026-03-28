Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un uomo che aveva violato il foglio di via e si era recato nella piazza dello spaccio. Il controllo sul territorio nel capoluogo ciociaro è proseguito senza sosta, con l'obiettivo di contrastare attività illegali e garantire la sicurezza pubblica. L'uomo è stato identificato e segnalato alle autorità competenti per aver infranto le disposizioni di legge.

Non si ferma l'attività di prevenzione e repressione dei reati nel capoluogo ciociaro. Nella giornata di ieri, il costante presidio del territorio garantito dalla Polizia di Stato ha portato all'individuazione e alla denuncia di un uomo, resosi responsabile dell'inosservanza di una misura di prevenzione precedentemente irrogata nei suoi confronti. Durante un normale pattugliamento, l'attenzione degli agenti della Squadra Volante è stata attirata dalla presenza di un individuo che si aggirava con fare sospetto nella parte bassa del capoluogo. Nello specifico, l'uomo è stato notato e fermato mentre stazionava nei pressi di una nota "piazza di spaccio", un'area già costantemente monitorata dalle Forze dell'Ordine proprio per prevenire fenomeni di microcriminalità e degrado urbano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Viola il foglio di Via e torna nella piazza dello spaccio: scatta la denuncia della Polizia

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