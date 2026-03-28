Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo dopo averlo trovato nella piazza dello spaccio, nonostante fosse soggetto a un foglio di via che gli vietava di tornare nel luogo. Il presidio costante del territorio nel capoluogo ciociaro ha permesso di individuare la persona e di procedere con la denuncia. L'attività di controlli prosegue senza sosta nella zona.

Non si ferma l'attività di prevenzione e repressione dei reati nel capoluogo ciociaro. Nella giornata di ieri, il costante presidio del territorio garantito dalla Polizia di Stato ha portato all'individuazione e alla denuncia di un uomo, resosi responsabile dell'inosservanza di una misura di prevenzione precedentemente irrogata nei suoi confronti. Durante un normale pattugliamento, l'attenzione degli agenti della Squadra Volante è stata attirata dalla presenza di un individuo che si aggirava con fare sospetto nella parte bassa del capoluogo. Nello specifico, l'uomo è stato notato e fermato mentre stazionava nei pressi di una nota "piazza di spaccio", un'area già costantemente monitorata dalle Forze dell'Ordine proprio per prevenire fenomeni di microcriminalità e degrado urbano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Viola il foglio di Via e torna nella piazza dello spaccio: scatta la denuncia della Polizia

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