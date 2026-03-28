Un uomo di 65 anni è stato individuato nella sua casa estiva di Lido Marini, marina di Ugento, dopo che il suo braccialetto elettronico ha segnalato la sua presenza in violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna. I carabinieri di Specchia, intervenuti in seguito alla segnalazione, hanno trovato l’uomo nascosto sotto il letto, mentre cercavano di contattare anche la donna sul cellulare.

È accaduto ieri a Lido Marini, marina di Ugento. A dare l’allarme, il braccialetto elettronico. Oggi, durante l’interrogatorio l’uomo ha spiegato: “Volevamo ritrovarci” UGENTO - Il braccialetto elettronico ha tradito la sua presenza. Quando i carabinieri di Specchia hanno ricevuto la segnalazione del dispositivo e rintracciato il 65enne nella sua abitazione estiva di Lido Marini, marina di Ugento, hanno provato a chiamare anche la vittima sul cellulare. Il telefono ha iniziato a squillare nella stessa casa. La donna, 48 anni, era nascosta sotto il letto. L’uomo è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna, disposto nell’ambito del procedimento in cui risponde di stalking. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Viola il divieto di avvicinamento alla ex, rintracciato in un’abitazione ma con lei nascosta sotto il letto

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