VIDEO | Trenitalia apre le porte del deposito locomotive di Brancaccio | Qui si lavora su sicurezza e puntualità

Trenitalia ha aperto le porte del deposito locomotive di Brancaccio, consentendo l'accesso a zone normalmente chiuse al pubblico come binari, officine e aree di manutenzione dei convogli. La visita permette di osservare da vicino le operazioni quotidiane di manutenzione e controllo dei treni, svolte da operatori dedicati a garantire sicurezza e puntualità nelle partenze e negli arrivi.

Entrare dove normalmente non si entra. Camminare tra binari, officine e convogli in manutenzione. E toccare con mano il lavoro di chi, ogni giorno, garantisce che un treno parta in sicurezza e arrivi puntuale. Un open day diverso dal solito, aperto ai familiari e agli amici di chi vive quotidianamente, anche se da fuori, il lavoro di chi opera all'interno del deposito locomotive Trenitalia di Brancaccio. Un modo per mostrare da vicino ciò che resta spesso invisibile: turni, competenze, responsabilità e un sistema complesso che sostiene quotidianamente la mobilità ferroviaria dell’Isola. Ad accompagnare il tour, il direttore regionale Sicilia Pasquale Cammisa insieme al responsabile manutenzione e pulizia Simona Migliazzo e al responsabile produzione Ferdinando Alessandro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - VIDEO | Trenitalia apre le porte del deposito locomotive di Brancaccio: "Qui si lavora su sicurezza e puntualità" Articoli correlati Trenord, l’ad Andrea Severini scommette su puntualità e sicurezza. Il traguardo? “Un milione di passeggeri sui treni lombardi da qui al 2033”Milano, 22 gennaio 2026 – Nel 2025 Trenord ha effettuato 780mila corse, il 3% in più rispetto al 2024, per 205 milioni di passeggeri. Pacchetto sicurezza oggi in Cdm, si lavora su rilievi del Colle su scudo e fermo(Adnkronos) – E' in corso a Palazzo Chigi la riunione del pre-Consiglio dei ministri, in vista del Cdm di oggi pomeriggio.