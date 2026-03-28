VIDEO | Famiglie e runner a difesa del Parco Uditore | È un bene comune non si tocca

Un gruppo di famiglie e runner si è riunito in una manifestazione per difendere il Parco Uditore, considerato un bene comune. La protesta nasce dall’ansia di una possibile chiusura del parco, causata dalla carenza di risorse e dalla mancanza di interventi strutturali promessi da tempo. La presenza collettiva vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di tutelare uno spazio pubblico molto frequentato.

Sit in per chiedere certezze sul futuro dell’area verde. Appello alle istituzioni per sbloccare fondi e garantire la continuità della gestione. Il presidente della cooperativa D’Angelo: “Servono interventi concreti”. Parrino (Legacoop Sicilia): “Pronto a restare qui con le tende” Una mobilitazione collettiva contro il rischio di una chiusura legata alla mancanza di risorse e all’assenza di interventi strutturali attesi da tempo. Mamme con passeggini, famiglie intere, runner e semplici fruitori: in centinaia si sono ritrovati al Parco Uditore per un sit in che è insieme protesta e richiesta d’aiuto. L’appello di Piero D'Angelo,... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - VIDEO | Famiglie e runner a difesa del Parco Uditore: "È un bene comune, non si tocca" Articoli correlati “Oppido non si tocca”, al Monaldi in centinaia a difesa del chirurgo: sono le famiglie dei trapiantati di cuoreManifestazione con centinaia di persone al Monaldi per esprimere solidarietà al cardiochirurgo Oppido, indagato per la morte del piccolo Domenico:... No al parco fotovoltaico, l’assist del Pd: “Sosteniamo il Comune, la frazione Triulza va difesa”Codogno (Lodi), 4 gennaio 2026 – Dopo la doccia fredda arrivata dal Tar della Lombardia, che ha accolto il ricorso della società Five E Italy Green...