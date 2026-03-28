VIDEO | Code in tangenziale rallentamenti per l' incendio di un' auto

Un incendio di un'auto ha provocato code e rallentamenti sulla tangenziale, creando disagi nel traffico in direzione di Palermo. La presenza delle fiamme ha causato congestione in un tratto stradale molto trafficato, rallentando la circolazione dei veicoli. Non sono stati segnalati feriti o altri incidenti legati all’evento. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per spegnere il rogo.

Rallentamenti in tangenziale per un incendio di unautovettura che ha reso complicato il traffico in direzione Palermo. Code poco prima della galleria Telegrafo. Sul posto la polizia stradale e i vigili del Fuoco. Non risultano feriti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Code in tangenziale, rallentamenti per l'incendio di un'auto Articoli correlati Leggi anche: Incendio in Fipili: auto divorata dalle fiamme, si salva l’automobilista. Code e rallentamenti Caos in via Langhirano per un autobus in panne: rallentamenti e code dal Montanara alla tangenzialeStava transitando lungo via Langhirano a Parma quando all'improvviso si è verificato un guasto ed il conducente è stato costretto a fermarsi, lungo... Contenuti utili per approfondire VIDEO Code in tangenziale rallentamenti... Temi più discussi: Incidente sulla A8, traffico in tilt verso Milano: chilometri di coda dopo lo schianto; Due incidenti mandano in tilt il traffico in tangenziale a Milano: code lunghissime nei due sensi di marcia; Pasqua senza cantieri: in Piemonte ridotti i disagi sull'autostrada; Lavori in tangenziale, traffico in tilt: code chilometriche. Cinque centesimi in più, code ai caselli in tangenziale: Per noi è un disagioCode aumentate ai caselli con automobilisti alla ricerca delle monetine. Crea disagi l'adeguamento tariffario di cinque centesimi concordato da Tangenziale di Napoli e Governo per allineare il ... rainews.it Incidente a Marghera, lunghe code e traffico bloccato VIDEOMESTRE (VENEZIA) - Mattina di code e traffico intenso a Mestre a causa di un incidente all'altezza della rotatoria di Marghera, che ha coinvolto una moto. Lunghe code si sono formate in tangenziale e ... ilgazzettino.it Spinaceto Code Direzione latina Incidente - facebook.com facebook