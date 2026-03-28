Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 28 marzo 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata dal servizio Astral Infomobilità. La redazione fornisce notizie sulla circolazione e eventuali interventi in corso, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella zona. Il servizio si rivolge a chi desidera conoscere le condizioni delle strade e le eventuali criticità in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla A1 Firenze Roma segnaliamo un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma prestare attenzione che spostiamo sul tratto Urbano della A24 riaperto il tratto tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro chiuso in precedenza a causa di una manifestazione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ha rimosso all'incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra Prenestina e Casilina in esterna traffico Ci sono code tra Ardeatina e Tuscolana ci spostiamo su via Pontina si rallenta tra Pomezia e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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