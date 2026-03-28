Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 di martedì 28 marzo 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha fornito le ultime notizie riguardanti eventuali disagi, interventi o variazioni nelle strade della regione. Le informazioni sono state diffuse per aggiornare gli utenti sulle condizioni del traffico e sugli eventuali cambiamenti in corso.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla A1 Firenze Roma segnaliamo un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma prestare attenzione che spostiamo sul tratto Urbano della A24 riaperto il tratto tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro chiuso in precedenza a causa di una manifestazione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ha rimosso all'incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra Prenestina e Casilina in esterna traffico Ci sono code tra Ardeatina e Tuscolana ci spostiamo su via Pontina si rallenta tra Pomezia e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 19:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook