Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 28 marzo 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, che ha diffuso un servizio di informazione in tempo reale sulla circolazione stradale e le condizioni del traffico nella regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della A24 a causa di una manifestazione segnaliamo tratto chiuso tra Portonaccio e tangenziale est direzione centro lunghe code a partire da Togliatti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ci si pone tra Appia e svincolo diramazione Roma Sud in internal code a tratti tra Flaminia Salaria i più avanti per un incidente Ci sono code tra Prenestina e Casilina code anche sulla diramazione Roma Sud all'altezza del raccordo In quest'ultima direzione su via Tiburtina un incidente provoca code tra via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 19:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per... Tutti gli aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook