Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 28 marzo 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha fornito informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione, senza specificare dettagli aggiuntivi o cause.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della A24 a causa di una manifestazione segnaliamo tratto chiuso tra Portonaccio e tangenziale est direzione centro lunghe code a partire da Togliatti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ci si pone tra Appia e svincolo diramazione Roma Sud in internal code a tratti tra Flaminia Salaria i più avanti per un incidente Ci sono code tra Prenestina e Casilina code anche sulla diramazione Roma Sud all'altezza del raccordo In quest'ultima direzione su via Tiburtina un incidente provoca code tra via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 18:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Tutti gli aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook