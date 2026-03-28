Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 18 | 10

Il servizio di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, con una comunicazione diffusa alle 18:10 del 28 marzo 2026. La comunicazione include informazioni sullo stato delle strade e sulla circolazione, rivolgendosi agli utenti che si spostano nella zona. La fonte è ufficiale e destinata a favorire una migliore gestione del traffico e delle attività di mobilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente avvenuto in via Tiburtina crea code tra via file ed raccordo verso il centro passiamo a raccordo anulare in carreggiata esterna segnaliamo che qui un incidente avvenuto all'altezza di Ardeatina che crea code è più avanti per traffico si rallenta tra Appia e Tuscolana in internal code a tratti tra diramazione Roma sud e Appia sul tratto Urbano della A24 Ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono rallentamenti.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 18:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovamente e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in uscita troviamo incolonnamenti... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook