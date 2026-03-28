Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 16 | 25

Il servizio di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. L'ultima comunicazione è datata 28 marzo 2026 alle 16:25. La redazione ha condiviso le informazioni relative alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità in tempo reale, offrendo un quadro sulla situazione stradale della zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna per traffico si rallenta tra Ardeatina e Tuscolana ci spostiamo sulla via Casilina si rallenta all'altezza del raccordo e tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni code anche via Appia rallentamenti all'altezza dei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma In entrambe le direzioni ed infine allo sport ci spostiamo a Viterbo torna il grande rugby giovanile domani la 34esima edizione del torneo città di Viterbo al campo sportivo Sandro quatrini... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 16:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della diramazione Roma nord è risolto... Tutti gli aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook