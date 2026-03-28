Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 15 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. L'ultimo comunicato risale al 28 marzo 2026 alle 15:25. La comunicazione include informazioni sul traffico e sulla situazione delle strade nella regione. Non sono stati annunciati interventi o modifiche alle norme in vigore in questa comunicazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione passiamo agli eventi è in corso a Roma una manifestazione partita da Piazza della Repubblica è diretta San Giovanni sono circa 15000 i partecipanti Il corteo è in movimento lungo alcune vie del centro tra cui Piazza dei Cinquecento via Cavour via Merulana possibili disagi alla circolazione o nei rallentamenti chiusure lungo percorso attivi divieti di sosta in zona San Giovanni in particolare su via Emanuele Filiberto e via Carlo Felice fino alle 19. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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