Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 28 marzo 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio, gestito dalla Regione Lazio, fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni delle strade e sulle eventuali criticità nel traffico. Nessuna altra informazione dettagliata è stata fornita riguardo a incidenti o chiusure specifiche.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord è un mezzo pesante Mariana allenta il traffico altezza svincolo per Fiano Romano direzione A1 Firenze Roma sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra Ardeatina e Casilina in carreggiata esterna mentre interessata interna rallentamenti tra le uscite Laurentina puntina sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo via Flaminia traffico rallentato a Morlupo in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale via San Michele nei due sensi di marcia in via Cassia traffico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il tratto Urbano della A24 si... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio per incidente sulla Cassia bis accordo che della Giustiniana verso Formello sul Raccordo ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Lazio Street Art 2026, dalla Regione 200mila euro per progetti di rigenerazione urbana - facebook.com facebook