Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 10 | 25
Il servizio Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. L'ultima comunicazione risale al 28 marzo 2026 alle 10:25. I dati riguardano lo stato delle strade e eventuali interventi in corso, con l'obiettivo di informare gli automobilisti sulla situazione del traffico nella regione.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali strade del territorio ad eccezione della diramazione Roma Nord dove un mezzo pesante in avaria rallenta il traffico altezza svincolo Fiano Romano direzione A1 Firenze Roma percorrendo via Flaminia code per traffico intenso a Morlupo in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale via San Michele nei due sensi di marcia in via Cassia traffico rallentato Concorde tra all'Olgiata e la storta nelle due direzioni Rimanendo in via Cassia rallentamenti tra la strada provinciale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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