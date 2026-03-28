Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 09 | 40

Oggi alle 09:40, il servizio Astral Infomobilità della regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni. Le informazioni riguardano eventuali interruzioni, restringimenti o incidenti che potrebbero influenzare il traffico nella zona. L'aggiornamento è stato trasmesso attraverso il canale ufficiale della regione Lazio, dedicato alle condizioni della mobilità nel territorio.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del tratto Urbano della A24 dove si rallenta tra lo svincolo per Tor Cervara e la Togliatti direzione tangenziale asta in via Casilina si rallenta a Borghesiana in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino nei due sensi di marcia rallentamenti sulla Via dei Laghi tra via Mura dei Francesi e viale di Marino nelle due direzioni in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con l'aria del mare nei due sensi di marcia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 09:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla A1... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio per incidente sulla Cassia bis accordo che della Giustiniana verso Formello sul Raccordo ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook